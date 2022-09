I danni dell’uragano Ian in Florida (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci sono città allagate e due milioni di persone senza elettricità: ora i venti e le piogge si stanno spostando verso nord, ma con potenza minore Leggi su ilpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci sono città allagate e due milioni di persone senza elettricità: ora i venti e le piogge si stanno spostando verso nord, ma con potenza minore

