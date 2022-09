Gazzetta: “Kvaratskhelia è un giocatore diverso, alla Serie A serviva uno come lui» (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista di Napoli-Torino (sabato alle 15) la Gazzetta scrive di Kvaratskhelia. Il georgiano è quello che serviva a tutta la A per rialzare la testa anche rispetto agli altri campionati. E non a caso anche in Champions il Napoli sta volando. E’ un giocatore imprevedibile, divertente, diverso per il suo modo verticale e allo stesso tempo ondeggiante di attaccare la porta: può scapparti di qua e di là, può puntarti di qua e di là. Difficile fermarlo in questo periodo: forse la cosa migliore è non fargli arrivare la palla o almeno non farlo girare con vista porta. Riteniamo improbabile che il Toro cambi qualcosa del suo abituale modo di giocare. E quindi a prendere Kvaratskhelia sarà Djidji (o in alternativa Schuurs). Juric potrebbe chiedere a Singo di stare più basso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) In vista di Napoli-Torino (sabato alle 15) lascrive di. Il georgiano è quello chea tutta la A per rialzare la testa anche rispetto agli altri campionati. E non a caso anche in Champions il Napoli sta volando. E’ unimprevedibile, divertente,per il suo modo verticale e allo stesso tempo ondeggiante di attaccare la porta: può scapparti di qua e di là, può puntarti di qua e di là. Difficile fermarlo in questo periodo: forse la cosa migliore è non fargli arrivare la po almeno non farlo girare con vista porta. Riteniamo improbabile che il Toro cambi qualcosa del suo abituale modo di giocare. E quindi a prenderesarà Djidji (o in alternativa Schuurs). Juric potrebbe chiedere a Singo di stare più basso ...

napolista : Gazzetta: “Kvaratskhelia è un giocatore diverso, alla Serie A serviva uno come lui» “Consente di rialzare la testa… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Raspadori e Kvaratskhelia, i due gioielli di un Napoli sempre più internazionale - napolista : Le Nazionali consegnano a Spalletti giocatori rivitalizzati, è come se il Napoli non si fosse mai fermato Sulla Ga… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Mario Rui telecomanda Kvaratskhelia e Zielinski si inserisce: la giocata che può mettere in crisi il… - FabioOffreda : RT @Gazzetta_it: Raspadori e Kvaratskhelia, i due gioielli di un Napoli sempre più internazionale -