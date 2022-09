Angers vs Marsiglia – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 29 settembre 2022) L’Angers cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva in Ligue 1 quando il Marsiglia farà visita allo Stade Raymond Kopa venerdì 30 settembre sera. Gli Scoistes hanno ottenuto un sofferto successo per 1-0 sul Nizza nell’ultima partita, mentre gli Olympiens si sono accontentati di una parte del bottino nel pareggio per 1-1 con il Rennes. Il calcio di inizio di Angers – Marsiglia è previsto alle 21 Anteprima della partita Angers – Marsiglia: a che punto sono le due squadre Angers Come se stessero aspettando un autobus, i tifosi dell’Angers hanno aspettato a lungo una vittoria nella massima serie, prima che ne arrivassero due in rapida successione dopo aver aperto la nuova stagione con soli due punti nelle prime sei partite. La striscia di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) L’cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva in Ligue 1 quando ilfarà visita allo Stade Raymond Kopa venerdì 30 settembre sera. Gli Scoistes hanno ottenuto un sofferto successo per 1-0 sul Nizza nell’ultima partita, mentre gli Olympiens si sono accontentati di una parte del bottino nel pareggio per 1-1 con il Rennes. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreCome se stessero aspettando un autobus, i tifosi dell’hanno aspettato a lungo una vittoria nella massima serie, prima che ne arrivassero due in rapida successione dopo aver aperto la nuova stagione con soli due punti nelle prime sei partite. La striscia di ...

