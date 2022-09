WhatsApp lancia l’allarme: dispositivi iOS e Android in pericolo, bisogna aggionarli subito, ecco perché (Di mercoledì 28 settembre 2022) WhatsApp, cioè uno dei social media più famosi che sia mai esistito, presenta una nuova vulnerabilità difficile da affrontare e che potrebbe compromettere il nostro device. Non è certamente una bella notizia da raccontare, e di questo ne siamo consapevoli, ma parlarne potrebbe scongiurare dei problemi grossi da cui allontanarsi. Di che tipo di falla si tratta, e come potremmo mai risolvere? Aggiornare in tempo potrebbe essere una buona mossa – Computermagazine.itWhatsApp è davvero sicuro come sembra? Oggi tiriamo in ballo ancora una volta di WhatsApp, ossia l’applicazione verde più interessante che ci sia negli store virtuali. Da sempre è caratterizzata dall’aggiunta di nuove funzionalità utili e che, nella maggior parte dei casi, non possono fare altro che arricchire ancora di più l’app. Tuttavia questo non significa che non possa ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022), cioè uno dei social media più famosi che sia mai esistito, presenta una nuova vulnerabilità difficile da affrontare e che potrebbe compromettere il nostro device. Non è certamente una bella notizia da raccontare, e di questo ne siamo consapevoli, ma parlarne potrebbe scongiurare dei problemi grossi da cui allontanarsi. Di che tipo di falla si tratta, e come potremmo mai risolvere? Aggiornare in tempo potrebbe essere una buona mossa – Computermagazine.itè davvero sicuro come sembra? Oggi tiriamo in ballo ancora una volta di, ossia l’applicazione verde più interessante che ci sia negli store virtuali. Da sempre è caratterizzata dall’aggiunta di nuove funzionalità utili e che, nella maggior parte dei casi, non possono fare altro che arricchire ancora di più l’app. Tuttavia questo non significa che non possa ...

BasketUniverso : Giannis Antetokounmpo lancia WhatsApp nel mondo del cinema - Tech4D_ : WhatsApp lancia Call Links: la sfida a Zoom e Google Meet è aperta - HWSWReview : WhatsApp lancia la funzione Call Links: da oggi possiamo invitare un utente in una chiamata tramite collegamento, v… - infoitscienza : WhatsApp lancia la funzione Call Links: da oggi possiamo invitare un utente in una chiamata tramite collegamento - zazoomblog : WhatsApp lancia la funzione Call Links: da oggi possiamo invitare un utente in una chiamata tramite collegamento -… -