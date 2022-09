fisco24_info : Wartsila: forse domani via a operazioni di imbarco motori: Occorreranno alcuni giorni per stivare le apparecchiature -

Potrebbero cominciare domani mattina le operazioni di imbarco dei 12 motori costruiti nella fabbricadi San Dorligo della Valle e destinati alla Daewoo. La nave, la Uhl Fusion, è da ieri in banchina, già in attesa di stivare il carico di DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Non ...... difficilmente si potranno cambiare i piani del management finlandese, ma li si potràportare a ritrattare, allungando i tempi". Certo, "i motorisono i migliori; gli unici competitor ... Wartsila: forse domani via a operazioni di imbarco motori Potrebbero cominciare domani mattina le operazioni di imbarco dei 12 motori costruiti nella fabbrica Wartsila di San Dorligo della Valle e destinati alla Daewoo. (ANSA) ...