Ucraina: Borrell, 'Ue darà forte risposta a deliberato sabotaggio Nord Stream' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bruxelles, 28 set. -(Adnkronos/Dpa) - L'Unione europea ritiene che ci siano azioni di sabotaggio come probabile causa dei danni subìti dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e minacciando 'forti' contromisure. Lo annuncia in una nota il respnsabile della politica estera dell'UE Josep Borrell, spiegndo che l'Unione "è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico". "Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti" osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all'origine delle fughe di gas dai condotti. "Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bruxelles, 28 set. -(Adnkronos/Dpa) - L'Unione europea ritiene che ci siano azioni dicome probabile causa dei danni subìti dai gasdotti1 e 2 e minacciando 'forti' contromisure. Lo annuncia in una nota il respnsabile della politica estera dell'UE Josep, spiegndo che l'Unione "è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico". "Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti" osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all'origine delle fughe di gas dai condotti. "Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori ...

