Di Lorenzo: “Spalletti fondamentale per noi”, poi la frase che fa sognare i tifosi (Di mercoledì 28 settembre 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Ecco quanto evidenziato: Liberi di sognare?“Sì, siamo un gruppo giovane. C’è entusiasmo nell’ambiente, nello spogliatoio. Dobbiamo continuare su questa strada, ci sono i presupposti per fare una buona stagione”. Kvaratskhelia?“Sta dimostrando tutte le sue buone qualità. In allenamento ci impegna parecchio. La sua giovane età porta entusiasmo sarà la gestione dei momenti difficili a fare la differenza, noi ci saremo e saremo tutti uniti. Si è messo a disposizione come tutti i nuovi arrivati: Simeone, Raspadori, ecc.” FOTO GETTY – Napoli Torino?“Squadra forte fisicamente, sappiamo il gioco di Juric qual è: gioco sull’uomo. Dovremmo muovere la palla e giocare veloce. Sarà una sfida difficile perché è al ritorno dalla sosta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il capitano del Napoli Giovanni Di. Ecco quanto evidenziato: Liberi di?“Sì, siamo un gruppo giovane. C’è entusiasmo nell’ambiente, nello spogliatoio. Dobbiamo continuare su questa strada, ci sono i presupposti per fare una buona stagione”. Kvaratskhelia?“Sta dimostrando tutte le sue buone qualità. In allenamento ci impegna parecchio. La sua giovane età porta entusiasmo sarà la gestione dei momenti difficili a fare la differenza, noi ci saremo e saremo tutti uniti. Si è messo a disposizione come tutti i nuovi arrivati: Simeone, Raspadori, ecc.” FOTO GETTY – Napoli Torino?“Squadra forte fisicamente, sappiamo il gioco di Juric qual è: gioco sull’uomo. Dovremmo muovere la palla e giocare veloce. Sarà una sfida difficile perché è al ritorno dalla sosta ...

Spazio_Napoli : Di Lorenzo: “Spalletti fondamentale per noi”, poi la frase che fa sognare i tifosi - napolista : Le Nazionali consegnano a Spalletti giocatori rivitalizzati, è come se il Napoli non si fosse mai fermato Sulla Ga… - Ek_Ooh : @Vikiren_kuroik Vero, infatti ho messo di lorenzo centrale destro proprio per non avere problemi di numeri in difes… - somethingleft : Questa combinazione con Raspadori che viene incontro, Cristante che invade lo spazio che ha svuotato ed il cambio d… - fullmetalnapoli : @iINSIDER_ Se Spalletti davvero credesse in Zanoli qualche minuto glielo farebbe fare e invece giocherà solo quando… -