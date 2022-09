(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora momenti di tensione per la protesta di alcuni detenuti neldi, nel Beneventano. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari – spiega ilin una nota – ha impedito conseguenze peggiori. A ricostruire gli eventi Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale campano del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Prima un detenuto nordafricano ha dato in escandescenza perché pretendeva un farmaco non consentito. Al rifiuto, ha iniziato a inveire ed a aggredire verbalmente il sanitario e solo il tempestivo intervento degli agenti ha evitato il peggio. Poi il detenuto, rientrato in cella, ha proditoriamente aggredito il compagno di cella, un cinese, rompendogli prima il manico della scopa sulla schiena e poi tentando di strangolarlo. Sempre in ...

anteprima24 : ** Nuova aggressione al carcere minorile di #Airola, il Sappe: 'Siamo allo sbando' ** - RetePaceDisarmo : RT @RetePaceDisarmo: Nuova carovana #StopTheWarNow diretta a Kiev fino al 3 ottobre 'La popolazione ucraina ha subito un’aggressione viole… - lalitapetila : RT @RetePaceDisarmo: Nuova carovana #StopTheWarNow diretta a Kiev fino al 3 ottobre 'La popolazione ucraina ha subito un’aggressione viole… - nonnachicca58 : RT @RetePaceDisarmo: Nuova carovana #StopTheWarNow diretta a Kiev fino al 3 ottobre 'La popolazione ucraina ha subito un’aggressione viole… - IvanaIv29438384 : RT @RetePaceDisarmo: Nuova carovana #StopTheWarNow diretta a Kiev fino al 3 ottobre 'La popolazione ucraina ha subito un’aggressione viole… -

Corriere di Rieti

... 'che aumenta i timori di unasvolta a destra nel continente che affronta difficoltà ... aiutando il continente a formare la risposta al Covid, ai problemi economici e l'della Russia ...... strategica per l'approvvigionamento di metano del Vecchio Continente e finita al centro della crisi come arma di ricatto contro le sanzioni decise in risposta all'. Il fatto che i ... Rieti, nuova aggressione al pronto soccorso. Colpiti alcuni pazienti in attesa Un sabotaggio a Nord Stream 1 e 2 nel Mar Baltico. Sospetti occidentali su Mosca. Il prezzo del metano torna a volare, nelle stesse ore in cui si comunicano i risultati del referendum farsa nell'Est ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...