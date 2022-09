"Da dove arrivano i voti di Meloni". Toti svela il retroscena delle elezioni (Di martedì 27 settembre 2022) Giovanni Toti, presidente della Liguria, analizza i flussi di voti del centrodestra. In un'intervista al Secolo XIX, l'esponente di "Noi Moderati" svela com'è stato possibile il trionfo di Meloni e di Fratelli d'Italia. Da dove sono arrivate le preferenze che hanno consentito alla coalizione di centrodestra di andare al governo? «Mi sembra chiaro che l'unico vincitore che decuplica le preferenze ed è il vero traino del centrodestra è Fratelli d'Italia. Tutti gli altri o reggono o hanno risultati deludenti come, è inutile nasconderlo, la nostra lista. Dall'altra parte il Pd ha le difficoltà che tutti sanno mentre il M5S è riuscito a far dimenticare di essere stato il partito di governo dell'ultima legislatura». Così il presidente della Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni Toti ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Giovanni, presidente della Liguria, analizza i flussi didel centrodestra. In un'intervista al Secolo XIX, l'esponente di "Noi Moderati"com'è stato possibile il trionfo die di Fratelli d'Italia. Dasono arrivate le preferenze che hanno consentito alla coalizione di centrodestra di andare al governo? «Mi sembra chiaro che l'unico vincitore che decuplica le preferenze ed è il vero traino del centrodestra è Fratelli d'Italia. Tutti gli altri o reggono o hanno risultati deludenti come, è inutile nasconderlo, la nostra lista. Dall'altra parte il Pd ha le difficoltà che tutti sanno mentre il M5S è riuscito a far dimenticare di essere stato il partito di governo dell'ultima legislatura». Così il presidente della Liguria ed esponente di Noi Moderati, Giovanni...

bi_inthemood : @pjw95s Che ha fatto dove devo guardare non mi arrivano le notifiche urlo - francesco_c_69 : RT @tempoweb: 'Da dove arrivano i voti di #Meloni'. #Toti svela il retroscena delle #elezioni #27settembre #iltempoquotidiano https://t.co… - EngelsSildes : @son_gobbo Embè è colpa nostra che non ci facciamo sentire dalla UEFA che mette certe partite in un periodo dell'an… - tempoweb : 'Da dove arrivano i voti di #Meloni'. #Toti svela il retroscena delle #elezioni #27settembre #iltempoquotidiano… - loreafg : @elaine79rouge @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Da capire da dove arrivano questi 'rumors'. Dubito poi a Berlusconi… -