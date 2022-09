Vietnam: allerta per tifone Noru in arrivo su coste centrali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il tifone Noru, il quarto a colpire il Vietnam quest'anno ed uno dei più forti degli ultimi vent'anni, toccherrà terra sulle coste del Vietnam centrale nella notte fra martedì e mercoledì. Secondo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il, il quarto a colpire ilquest'anno ed uno dei più forti degli ultimi vent'anni, toccherrà terra sulledelcentrale nella notte fra martedì e mercoledì. Secondo il ...

