Ultime Notizie – Gas, segnalato crollo pressione Nord Stream 2 (Di lunedì 26 settembre 2022) L'agenzia Ria Novosti parla di "emergenza immediatamente segnalata alle autorità di Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Russia, mentre è in corso un'indagine" L'operatore di Nord Stream 2 ha annunciato "un forte calo della pressione" sulla linea A del gasdotto. Lo comunica l'agenzia Ria Novosti che parla di una "emergenza immediatamente segnalata alle autorità di Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia e Russia, mentre è in corso un'indagine". Il Nord Stream 2 corre dalle coste della Russia attraverso il Mar Baltico fino alla Germania ed è costituito da due tratte con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. La costruzione è durata tre anni e si è conclusa il 10 settembre 2021. Il gasdotto è completamente pronto per il funzionamento e riempito di gas tecnico ma la ...

