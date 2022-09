Senza Letta il Pd ha due alternative: guardare a un centro già affollato o tornare a sinistra (Di lunedì 26 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Il voto non ha fatto che confermare quanto era sotto gli occhi di tutti, e cioè che Letta ha organizzato una campagna elettorale ondivaga, incolore e disordinata al limite del suicidio. E forse non poteva essere diversamente dato che sembra lo specchio di cosa è diventato oggi il Pd. Se non ci fosse stata a sinistra una formazione, in questo caso il Movimento 5 Stelle, ad arginare lo strapotere di Meloni, il centrodestra avrebbe vinto in modo ancora più netto di quanto sia avvenuto. Le dimissioni di Letta erano inevitabili e, se fossi in lui, mi sentirei perfino in imbarazzo a pensare di tornare a fare il professore nella scuola di studi politici, dato che ha dato prova di non essere ferratissimo in materia. Spero per lui che sappia insegnare la politica meglio di quanto abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Il voto non ha fatto che confermare quanto era sotto gli occhi di tutti, e cioè cheha organizzato una campagna elettorale ondivaga, incolore e disordinata al limite del suicidio. E forse non poteva essere diversamente dato che sembra lo specchio di cosa è diventato oggi il Pd. Se non ci fosse stata auna formazione, in questo caso il Movimento 5 Stelle, ad arginare lo strapotere di Meloni, ildestra avrebbe vinto in modo ancora più netto di quanto sia avvenuto. Le dimissioni dierano inevitabili e, se fossi in lui, mi sentirei perfino in imbarazzo a pensare dia fare il professore nella scuola di studi politici, dato che ha dato prova di non essere ferratissimo in materia. Spero per lui che sappia insegnare la politica meglio di quanto abbia ...

