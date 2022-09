Da dove arriva il fallimento di Luigi Di Maio (Di lunedì 26 settembre 2022) Cinque anni fa era il leader del maggiore partito del paese, oggi non arriva all'un per cento e non farà parte del prossimo Parlamento Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Cinque anni fa era il leader del maggiore partito del paese, oggi nonall'un per cento e non farà parte del prossimo Parlamento

ilpost : Da dove arriva il fallimento di Luigi Di Maio - FioreseFranco : Il movimento 5stalle on Campania arriva al 40x100 guarda caso dove prendono per la maggior parte RDC i furbetti di Italia?????? - Margh4Gramaglia : @PaneeCinismo Di solito credo a quel che vedo, se parliamo di cibo penso che i giovani siano bombardati da una pubb… - beautiflgoodbye : arriva un certo punto della vita dove onestamente bisogna semplicemente give up on certain things ed è forse the more mature thing to do - iamsofixx : RT @innercvild: Ma i maya dove sono quando arriva la fine del mondo -