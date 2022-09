Sampdoria, le decisione della Corte d’Appello per il ricorso di Giampaolo (Di sabato 24 settembre 2022) ricorso respinto per Marco Giampaolo che dovrà tenersi le due giornate di squalifica inflitte al tecnico dopo la partita contro il Milan Espulso nel finale della partita contro il Milan per frasi ingiuriose contro il direttore di gara, Marco Giampaolo ha ricevuto due giornate di squalifica. La Sampdoria ha subito fatto ricorso per avere la riduzione a una, ma la Corte d’Appello ha deciso di respingerlo e confermargli le due giornate. Dunque il tecnico non sarà in panchina nemmeno al rientro dalla sosta contro il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022)respinto per Marcoche dovrà tenersi le due giornate di squalifica inflitte al tecnico dopo la partita contro il Milan Espulso nel finalepartita contro il Milan per frasi ingiuriose contro il direttore di gara, Marcoha ricevuto due giornate di squalifica. Laha subito fattoper avere la riduzione a una, ma laha deciso di respingerlo e confermargli le due giornate. Dunque il tecnico non sarà in panchina nemmeno al rientro dalla sosta contro il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

