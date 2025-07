‘Voleva ammazzare anche la figlia’ perché Sandro Spingardi ha sparato alla cognata a Marotta

Un episodio di violenza sconvolgente scuote la comunità di Marotta, dove Sandro Spingardi ha scatenato un vero e proprio inferno durante una festa di compleanno. Dopo aver ucciso la cognata, la sua furia si è scagliata contro la figlia della vittima, Kenia Cassia Vaca, colpita in modo miracoloso. Un gesto che mette in luce un’intenzione terribile, lasciando tutti senza parole e sollevando domande sulla psiche umana e sulla fragilità della sicurezza.

Non si è fermato dopo il primo colpo. Dopo aver ucciso Griselda Cassia Nunez, sua cognata, Sandro Spingardi ha puntato l'arma contro la figlia della donna, Kenia Cassia Vaca, 28 anni durante la festa di compleanno a Sterpettine di Marotta. L'ha inseguita nel cortile della casa, tra le sedie di plastica ancora ingombre di piatti e resti di torta. Le ha sparato, colpendola a un orecchio. È viva per miracolo. La testimonianza che svela l'intenzione di uccidere anche Kenia. A confermare la volontà omicida non ci sono solo i fatti, ma anche le parole drammatiche dei familiari presenti. « Ha inseguito anche lei per ammazzarla.

