In cattedrale l' ultimo saluto a Gianna Corgiatini

In un’atmosfera di commozione e rispetto, lunedì 14 luglio si terranno i funerali di Gianna Corgiatini, 56 anni, tragicamente scomparsa in un incidente vicino ad Arezzo. La comunità si stringe attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a una donna amata e stimata, la cui memoria resterà sempre viva nei cuori di quanti l’hanno conosciuta. Le esequie rappresentano un momento di raccoglimento e di addio.

La salma è attualmente esposta presso chiesa di San Lorenzo in piazzetta di San Lorenzo.

