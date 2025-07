Montalto di Castro la dinamica | com'è possibile che il 17enne sia morto sepolto in spiaggia

Un tragico incidente scuote Montalto di Castro, dove un diciassettenne ha perso la vita sepolto sotto la sabbia durante una giornata al mare. Questa drammatica vicenda riporta alla memoria il fenomeno americano chiamato “sand entrapment”, un pericolo insidioso e spesso sottovalutato. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa triste storia e come prevenirla, perché la sicurezza in spiaggia è un tema che riguarda tutti noi.

Negli Usa lo chiamano "sand entrapment", intrappolamento da sabbia. Accade quando la sabbia crolla su una persona che ha scavato una buca improvvisamente e senza lasciare traccia. Ciò rende difficile le ricerche della vittima. A Montalto di Castro un 17enne è morto sepolto in spiaggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

