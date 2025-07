Divieto di balneazione revocato nel Golfo di Manfredonia Confcommercio invoca i ristori per le attività penalizzate

Il divieto di balneazione nel Golfo di Manfredonia è stato finalmente revocato, portando sollievo a turisti e operatori locali. Tuttavia, Confcommercio Foggia non dimentica le difficoltà causate dalla sospensione, invocando ristori concreti per le attività penalizzate. La richiesta alla Regione Puglia e al Comune di Manfredonia mira a garantire un sostegno reale a chi ha subito danni economici, affinché il settore possa riprendere con forza e sicurezza.

“Chiediamo alla Regione Puglia e al Comune di Manfredonia di avviare una verifica concreta sulla possibilità di attivare forme di ristoro economico per le imprese che hanno subito danni e perdite di fatturato in seguito al divieto di balneazione”. La richiesta arriva da Confcommercio Foggia, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: divieto - balneazione - manfredonia - confcommercio

Valori non conformi, divieto di balneazione alle foci del Sinello e del Fosso della Paurosa - A causa di valori non conformi alle foci del Fiume Sinello e del Fosso della Paurosa, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha emesso oggi, 15 maggio 2025, due ordinanze di divieto di balneazione.

Mare a #Manfredonia, Confcommercio #Foggia: “Bene la revoca del divieto di balneazione, ristori per le attività penalizzate” Vai su X

? ! Nuovo abbandono illecito nell’area industriale PIP/D46, già segnata dalla presenza delle ecoballe. Le Guardie Ambientali denunciano: serve bonifica immediata! #Manfredonia #Rifiuti #Degr Vai su Facebook

Mare a Manfredonia, Confcommercio Foggia: “Bene la revoca del divieto di balneazione, ristori per le attività penalizzate; Schianto tra Fiat 500 e ambulanza: muore Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo; UIL FPL Foggia dopo l’incidente al 118: “Basta lavoratori di serie B, la sicurezza deve valere per tutti”.

Revocato il divieto di balneazione a Manfredonia, limitazioni solo nei pressi del canale di Siponto - 32 e 33 del 12 luglio 2025, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra il ... Scrive foggiacittaaperta.it

FOGNA Manfredonia, AQP sui divieti di balneazione: “Dispiacere per i disagi, ma il secondo stop non è riconducibile a noi” - L'Acquedotto Pugliese (AQP) interviene per fare chiarezza in merito alle recenti rotture della condotta fognaria ... Segnala statoquotidiano.it