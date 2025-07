Mondiale per Club l’Inter fa cassa grossa nelle sue due settimane negli USA | ecco quanto hanno guadagnato i nerazzurri

Mondiale per Club, l’Inter fa cassa nelle sue due settimane negli USA: ecco quanto hanno guadagnato i nerazzurri. Il nuovo format della competizione ha portato nelle casse dell’Inter circa 33 milioni di euro, un risultato che fa bene al club nerazzurro dopo una stagione di Serie A. Nonostante la mancanza di una finale, questa affermazione economica rappresenta un segnale positivo per il futuro.

Mondiale per Club, il nuovo format della competizione globale ha fruttato ben 33 milioni di introiti per l’Inter: cifre molto interessanti per i nerazzurri. Anche se non è riuscita a spingersi fino alla finale, l’ Inter può comunque sorridere per l’impatto economico del nuovo Mondiale per Club dopo la scorsa stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Football Affairs, il club nerazzurro avrebbe incassato circa 33 milioni di euro nei soli 15 giorni di permanenza nella competizione nordamericana. Una cifra rilevante, considerando che si tratta di premi legati a poche partite e che si somma agli importanti introiti ottenuti nel corso della stagione europea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, l’Inter fa cassa grossa nelle sue due settimane negli USA: ecco quanto hanno guadagnato i nerazzurri

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - nerazzurri

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'Inter non ne aveva più. I nerazzurri escono dal Mondiale per club delusi e con le batterie scariche. L'analisi di Blasting news: https://blstg.news/eRgr/ Chivu dovrà fare un lavoro certosino per ripristinare il morale dei suoi ragazzi, ma la verità è che l'Int Vai su Facebook

Tempo di Ottavi di finale del Mondiale per Club Siete pronti a tifare per i Nerazzurri? #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld #InterFluminense Vai su X

Mondiale per Club: Inter-Urawa 2-1, nerazzurri primi nel girone; Mondiale per Club: -Fluminense, la guida completa; Inter fuori dal Mondiale per Club: quanto ha guadagnato.

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... Scrive msn.com

Mondiale per Club, Inter eliminata: quanti soldi perdono i nerazzurri - L'Inter di Cristian Chivu viene eliminata agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: nerazzurri sconfitti per 2 a 0. Segnala spaziointer.it