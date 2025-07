Dazi Schlein | da Meloni aspettiamo una risposta netta e forte Palazzo Chigi | arrivare a un accordo equo

Elly Schlein, segretaria del Pd, chiede con fermezza a Palazzo Chigi una risposta decisa sui dazi di Meloni, evidenziando l’importanza di tutelare gli interessi nazionali ed europei. In un momento cruciale per le politiche industriali e commerciali, il governo deve dimostrare assertività. È il momento di fare fronte comune e mettere al primo posto il benessere dell’Italia, senza subire pressioni o influenze politiche che possano compromettere il nostro futuro.

«Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte che fin qui non c'è stata da parte del governo e di Giorgia Meloni perchè non è che per le loro amicizie politiche possono danneggiare l’interesse nazionale e l’interesse europeo». Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando - a margine della conferenza nazionale del Pd sulle politiche industriali - l’annuncio di Trump sui dazi. 🔗 Leggi su Feedpress.me