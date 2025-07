Napoli al corso Vittorio Emanuele installati segnalatori luminosi per le strisce pedonali

Napoli fa un passo avanti per la sicurezza stradale in corso Vittorio Emanuele, installando segnalatori luminosi alle strisce pedonali. Un piccolo ma importante progresso in una delle arterie più a rischio incidente della città , come sottolinea Pasquale Sarnacchiaro. Questi interventi rappresentano un primo mattone verso strade più sicure, perché ogni azione conta nel combattere la "strada killer" e tutelare cittadini e pedoni.

Tempo di lettura: 2 minuti La strada killer è sempre un problema, però “ un piccolo passettino è stato fatto, ma so che non basta” dice Pasquale Sarnacchiaro, consigliere della Municipalità 2. Il corso Vittorio Emanuele, dati alla mano, a Napoli è una delle arterie più a rischio incidenti. “ Siamo riusciti ad ottenere qualche cosa per la sicurezza” annuncia il consigliere. A seguito di uno dei tanti sinistri, tempo fa Sarnacchiaro ha chiesto “l’istallazione di dispositivi di sicurezza stradale soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali”. Adesso “ tutti gli attraversamenti sono stati rifatti con vernice Bicomponente, che durerà molto di più”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, al corso Vittorio Emanuele installati segnalatori luminosi per le strisce pedonali

