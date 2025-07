LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu domina gara-1 Bulega limita i danni con il secondo posto

Il Gran Bretagna 2025 si sta rivelando uno spettacolo imperdibile di emozioni e competizione. Razgatlioglu continua a dominare la gara, mentre Bulega si impegna a limitare i danni in vista delle sfide future. La corsa promette ancora grandi sorprese: restate con noi per aggiornamenti live e scoprite come si concluderĂ questa emozionante giornata di MotoGP!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di gara-1 del GP di Gran Bretagna. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:45 Si assottiglia sempre piĂą il margine di vantaggio di Bulega in ottica classifica generale. Domani l’emiliano dovrĂ cercare l’impresa riuscendo a precedere Razgatlioglu per non lasciare al rivale turco la vetta del Mondiale. 16:43 LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Nicolò Bulega 312 punti 2-Toprak Razgatlioglu 308 3-Danilo Petrucci 195 4-Alvaro Bautista 172 5-Andrea Locatelli 170 16:38 LA TOP TEN DI GARA-1 1-Toprak Razgatlioglu (TUR, BMW) 2-Nicolò Bulega (ITA, Aruba Ducati) +6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu domina gara-1, Bulega limita i danni con il secondo posto

