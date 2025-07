Torino l' abbraccio dei tifosi al Filadelfia | applausi per Baroni e la squadra

A Torino, il calore dei tifosi si è fatto sentire forte e chiaro al Filadelfia, dove il nuovo allenatore Baroni ha ricevuto un’accoglienza da brividi. Tra applausi e standing ovation, ha regalato autografi e selfie a molti, dimostrando che il vero cuore granata batte più forte che mai. Un debutto indimenticabile, che suggella un legame speciale tra squadra e tifosi. E la passione continua a crescere!

Miglior battesimo con la gente granata non poteva esserci per il nuovo allenatore, che ha ricambiato firmando autografi e concedendo selfie per quasi un'ora e mezzo.

