Jannik come stai? | l’incontro tra Sinner e Alcaraz alla vigilia della finale di Wimbledon – Video

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si apprestano a scrivere una nuova pagina di storia del tennis, sfidandosi nella tanto attesa finale di Wimbledon. Dopo il duello emozionante al Roland Garros, l’italiano cerca la rivincita su uno dei più promettenti talenti del circuito. Ma cosa è successo nel loro breve incontro prima della grande sfida? Scopriamo insieme le anticipazioni e i retroscena di un confronto che promette spettacolo e adrenalina.

Ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Saranno il numero uno e il numero due del mondo a giocarsi, domani pomeriggio, il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. L’italiano, per la prima volta in finale sui campi d’erba londinesi, vuole la rivincita dopo la sconfitta al Roland Garros dell’8 giugno. Sfida affascinante ed equilibrata anche nelle quote dei bookmaker. Intanto i due campioni si sono incontrati brevemente durante l’allenamento: nel video, il saluto tra i due. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Jannik, come stai?”: l’incontro tra Sinner e Alcaraz alla vigilia della finale di Wimbledon – Video

Il tennis mondiale si ferma domani per la finale tra i "Big Two" del tennis, una partita che profuma già di storia. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano faccia a faccia un mese dopo il duello di Parigi Vai su Facebook

Come arrivano alla finale di #Wimbledon2025 gli attuali due Fenomeni del #tennis? Ecco la durata del loro torneo, con tra parentesi i set persi Carlos Alcaraz 🇪🇦 16 ore, 30 minuti (5) Jannik #Sinner 🇮🇹 11 ore, 45 minuti (2) #tennis #Wimbledon Vai su X

