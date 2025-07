Ordinano ostriche e pesce a volontà poi scappano senza pagare il conto la rabbia del ristoratore | C’era anche un’anziana hanno detto di aver lasciato il portafogli in auto

Un pranzo all'insegna del mare e della buona cucina si è trasformato in un incubo per il ristoratore Luciano Tantucci, che mercoledì 9 luglio ha assistito alla fuga di cinque clienti senza saldare un conto di 380 euro. Tra loro anche un'anziana, che ha dichiarato di aver lasciato il portafoglio in auto, ma la loro fuga ha lasciato tanta rabbia e incredulità. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e il rispetto reciproco.

Un pranzo a base di pesce e poi la fuga per non pagare il conto: è questo quanto accaduto a Marotta, in provincia di Pesaro, nella giornata di mercoledì 9 luglio. Cinque persone, tra cui un'anziana, hanno pranzato al ristorante " El Garagol ", noto nella zona. Al momento di pagare il conto (di 380 euro ), il titolare Luciano Tantucci ha fatto la triste scoperta. La comitiva è andata via senza pagare il conto. "Mi sembrava una comitiva un po' strana perché durante il pranzo sono venuto a sapere avevano anche rimandato indietro una bottiglia di Franciacorta perché secondo loro non era di buon gusto.

