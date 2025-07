Roma uomo trovato impiccato a Rocca di Papa | vicino rinvenute altre ossa

Una scoperta inquietante scuote Rocca di Papa: un uomo è stato trovato impiccato in una zona boschiva, con testimonianze che indicano la presenza di altre ossa rinvenute nelle vicinanze. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha avviato le indagini per chiarire il drammatico episodio e il possibile collegamento tra i ritrovamenti. Le autorità sono al lavoro per fare luce su questa tragedia, mentre la comunità si stringe nel dolore e nell'attesa di risposte.

(Adnkronos) – Un uomo è stato trovato impiccato a un albero in una zona boschiva a Rocca di Papa, in provincia di Roma. A scoprire il corpo intorno alle 13 in via Roma all'altezza del civico 109 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa e della compagnia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

