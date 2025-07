Io Rosalia | al museo Riso una giornata di eventi tra arte visiva digitale e sociale

Un'occasione unica per immergersi in un mondo di creatività e innovazione, dove l’arte si fa portavoce di emozioni e riflessioni. Domenica 13 luglio, il museo Riso si trasforma in un palcoscenico vibrante, offrendo un’esperienza multisensoriale tra arte visiva digitale e sociale. Non perdere l’opportunità di vivere questa giornata all’insegna della cultura, dell’espressione e della scoperta, perché l’arte contemporanea ha il potere di unire e ispirare.

Domenica 13 luglio, a partire dalle 18, il museo Riso, in corso Vittorio Emanuele, con “Io Rosalia”, rinnova la sua partecipazione al Festino della Santa patrona di Palermo, con un programma che intreccia i linguaggi dell’arte contemporanea: performance, arti visive, digitali, street art e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

