Un’occasione speciale per festeggiare 45 anni di eccellenza, affidabilità e vicinanza alla comunità. Il Centro Acquisti Moro, cuore pulsante di Castelcucco, ha ricevuto il suo meritato riconoscimento come miglior premio: la fiducia dei clienti. Con una celebrazione ricca di emozioni, si è riaffermato come punto di riferimento commerciale e simbolo di imprenditorialità familiare, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo.

Castelcucco ha celebrato sabato 12 luglio un traguardo importante: i 45 anni del Centro Acquisti Moro, punto di riferimento commerciale e simbolo di imprenditorialità familiare. L’evento, molto partecipato da clienti, amici, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, è stato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Centro acquisti Moro, 45 anni di attività: «Il miglior premio è la fiducia dei clienti»

