Ambasciatori dei 27 convocati domani pomeriggio sui dazi

Domani pomeriggio, i rappresentanti dei 27 Paesi membri dell’UE si riuniranno per affrontare la crescente tensione legata ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Con l’annuncio di Washington di applicare tariffe del 30% sull’Europa, l’Unione si prepara a rispondere con determinazione, facendo sentire forte la propria voce e tutelando gli interessi comunitari. È un momento cruciale in cui gli ambasciatori europei si schiereranno come autentici ambasciatori di unità e resistenza.

Dopo l'annuncio Usa sull'imposizione all'Ue di dazi al 30% è stata convocata per domani pomeriggio una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue, il Coreper. E' quanto si apprende a Bruxelles.

Dazi. Lettera Trump all'Ue: "Dazi al 30% dal primo agosto" - Schlein, PD: "Follia autarchica, esprimo auspicio che si possa trattare entro il 1 agosto" "Se aspettiamo che parli Meloni... Lo riporta msn.com