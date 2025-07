Putter di happy gilmore ora in vendita dopo 29 anni a un prezzo sorprendente

Dopo 29 anni, il mitico putter di Happy Gilmore torna a sorprendere i fan, ora in vendita a un prezzo incredibile. Lanciato come tributo all’iconico personaggio interpretato da Adam Sandler, questo oggetto simbolico si prepara a conquistare gli appassionati di golf e cinema. Con caratteristiche uniche e un fascino senza tempo, il puck ispirato a Happy Gilmore rappresenta un pezzo da collezione imperdibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione: scopri di più!

lancio del puck da golf ispirato a happy gilmore: un'icona torna in vendita. In vista dell'attesa uscita di Happy Gilmore 2, il celebre bastone da hockey utilizzato dal protagonista interpretato da Adam Sandler è ora disponibile per l'acquisto. Questa novitĂ rappresenta un'occasione unica per i fan della saga, che potranno possedere un oggetto simbolico e funzionale legato al film originale. il puck da golf di happy gilmore: caratteristiche e dettagli. una riproduzione fedele con caratteristiche professionali. Il puck, realizzato dalla marca Odyssey, misura 44 pollici, con un' angolazione di lie di 57° e un'impugnatura lunga 21 pollici.

