Elezioni Regionali Schlein | Lavoriamo uniti e compatti su candidature vincenti

alle attese dei cittadini e ribadisce l’impegno del Partito Democratico a costruire alleanze solide e vincenti. Con determinazione e unità, lavoriamo per garantire un futuro stabile e prospero alle nostre comunità, perché solo insieme possiamo fare la differenza e conquistare i traguardi che meritiamo.

“Siamo al lavoro per chiudere le alleanze vincenti nelle sei regioni che vanno al voto” per le elezioni regionali. “Ci stiamo lavorando con spirito unitario e con tutto il Pd coinvolto. Continueremo a lavorare in questa direzione perché quando siamo riusciti a chiudere alleanze mettendo insieme forze politiche e sociali che si riconoscono in una idea diversa da questo governo le abbiamo vinte”. Così la segreteria del Pd, Elly, Schlein, risponde a chi le chiede della ricandidatura di Eugenio Giani in Toscana. I due si sono visti questa mattina a Roma alla Conferenza nazionale sulle politiche industriali promossa dai dem. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni Regionali, Schlein: "Lavoriamo uniti e compatti su candidature vincenti"

