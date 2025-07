Calciomercato Milan seconda offerta per Doué | ecco i dettagli e la risposta

Il calciomercato è in fermento: il Milan non si ferma e ha prontamente presentato una seconda offerta allo Strasburgo per il giovane talento Guéla Doué. Ma quali sono i dettagli di questa proposta e quale sarà la risposta del club francese? Scopriamolo insieme, mentre i rossoneri cercano di assicurarsi un colpo importante per rinforzare la rosa e sognare in grande.

Il Milan avrebbe presentato una seconda offerta allo Strasburgo per Guéla Doué: ecco i dettagli della proposta a la risposta del club.

Il Milan ha presentato una seconda offerta allo Strasburgo per Guéla Doué, del valore di 18 milioni di euro. Tuttavia le posizioni tra i due club rimangono distanti @lequipe Vai su X

Guéla Doué vuole solo il Milan: quest'oggi, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky, il calciatore lo ha comunicato al suo allenatore allo Strasburgo #ACMilan #Calciomercato #SpazioMilan Vai su Facebook

