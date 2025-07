Garlasco è in vendita online il video dell’autopsia di Chiara Poggi | il Garante della Privacy lo blocca

La vicenda di Garlasco 232 scuote l’opinione pubblica: un video dell’autopsia di Chiara Poggi, diffuso online e a pagamento, ha scatenato il fermo intervento del Garante della Privacy. La diffusione di immagini così delicate rappresenta una violazione grave dei diritti della vittima e dei suoi familiari, mettendo in discussione i limiti etici e legali della condivisione digitale. In un’epoca di personalizzazione e rischio, è fondamentale riflettere su come tutelare la dignità umana anche nell’era digitale.

Il Garante della Privacy è intervenuto con un provvedimento d’urgenza per bloccare la diffusione online, a pagamento, di un video contenente le immagini dell’autopsia di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nell’agosto del 2007. Il video, secondo quanto riferisce l’Autorità, rappresenta una violazione gravissima dei diritti della vittima e dei suoi familiari. Nel comunicato ufficiale, il Garante definisce la vicenda come una «lesione gravissima della dignità della vittima e dei suoi familiari» e mette in guardia media e siti web: «l’eventuale diffusione delle immagini risulterebbe illecita in quanto in contrasto con le Regole deontologiche dei giornalisti e la normativa privacy». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, è in vendita online il video dell’autopsia di Chiara Poggi: il Garante della Privacy lo blocca

