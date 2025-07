Ho odiato così tanto il mio trucco da lavarlo via 20 minuti prima delle nozze Lo sfogo della sposa è virale su TikTok la truccatrice lo vede e replica così

In un mondo dove i social plasmano le storie più sorprendenti, la vicenda di Lauren Avery e il suo trucco da nozze diventa virale. Tra sorrisi e drammi, questa narrazione ci ricorda quanto il matrimonio al tempo dei social sia una vera soap opera moderna. La sua confessione, condivisa su TikTok, ha catturato l’attenzione di milioni, dimostrando che anche i momenti più intimi possono diventare fenomeni globali. E tu, sei pronto a scoprire come si conclude questa incredibile avventura?

Un matrimonio al tempo dei social. La storia, raccontata su TikTok come un telefilm a puntate ha dell’incredibile. Nell’agosto del 2024, infatti, Lauren Avery doveva sposarsi con il proprio fidanzato. Prima il fatidico ‘Sì’, poi la cerimonia e la luna di miele. A distanza di qualche tempo, però, la novella sposa racconta su TikTok la disavventura che l’ha vista protagonista. “L’ho odiato così tanto che ho deciso di lavarlo via”, ha detto Lauren Avery. Il messaggio era chiaro: il trucco per il matrimonio non le piaceva. E allora ha pubblicato il video in cui si struccava 20 minuti prima della cerimonia e poi quello nuovo, fatto di corsa con la testimone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it