Superbike Razgatlioglu domina gara-1 a Donington e si avvicina a -4 da Bulega nel Mondiale

Toprak Razgatlioglu si conferma re indiscusso di Donington, dominando Gara 1 e avvicinando il suo rivale Bulega nel Mondiale Superbike 2025. Dopo aver sorpreso con una tripletta a Misano, il turco della BMW ha scritto un'altra pagina di storia, conquistando la sua decima vittoria stagionale e superando record prestigiosi. La battaglia per il titolo entra nel vivo, e il prossimo round promette emozioni ancora più intense.

Dopo la sorprendente tripletta di Misano, Toprak Razgatlioglu si esalta sull’amata pista di Donington Park e vince dalla pole position gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, settimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il turco della BMW raggiunge così la doppia cifra di successi sul mitico circuito inglese (record all-time, superando i 9 di Tom Sykes), collezionando la vittoria numero 67 nella categoria (la decima dell’anno su 19 manche disputate). Il campione del mondo in carica ha dominato la corsa odierna, rifilando distacchi enormi alla concorrenza dopo aver usufruito della spettacolare caduta di Alex Lowes (in quel momento primo) nelle battute iniziali con la Bimota per ritrovarsi in testa con margine sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu domina gara-1 a Donington e si avvicina a -4 da Bulega nel Mondiale

Superbike: Razgatlioglu domina la seconda sessione di libere a Most. Quarto Bulega - Toprak Razgatlioglu ha preannunciato la sua superiorità nella seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca, quinto round del Mondiale 2025 di Superbike, in corso all'iconico circuito di Most.

CHE POLE! - Toprak Razgatlioglu si prende la migliore posizione di partenza. Bulega e Alex Lowes inseguono: gara 1 alle 16 italiane. #corsedimoto #toprakrazgatlioglu #worldsbk #bmw #superbike Vai su X

WOLRDWCR – IN GARA 1 A DONINGTON TRIONFA MARIA HERRERA La Yamaha YZF-R7 numero 6 di Maria Herrera trionfa in Gara 1 a Donington battendo Beatriz Neila. In terza posizione la pilota di casa Chloe Jones, poi Sara Sanchez in quarta piazza. Vai su Facebook

