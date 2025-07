Macabro ritrovamento a Rocca di Papa | uomo trovato impiccato vicino ossa in decomposizione

Una scena inquietante ha scosso Rocca di Papa: un uomo è stato trovato impiccato in una zona boschiva, insieme a resti ossei in decomposizione. La scoperta, avvenuta intorno alle 13,00 del 12 luglio lungo via Roma, ha lasciato la comunità sgomenta. I carabinieri sono subito intervenuti per le indagini. Restate con noi per conoscere gli sviluppi di questa vicenda misteriosa e inquietante.

Scoperta shock in una zona boschiva nei pressi di Roma. Un uomo è stato trovato impiccato a un albero in un'area boscosa di Rocca di Papa, località situata in provincia di Roma. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 13,00 di oggi, 12 luglio, in via Roma, nei pressi del civico 109, grazie alla segnalazione di un passante. Intervento dei carabinieri e primi dettagli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa insieme ai colleghi della compagnia di Frascati, che hanno avviato le indagini. La vittima sarebbe un cittadino extracomunitario, ma la sua identità non è stata ancora ufficialmente confermata.

