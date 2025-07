In arrivo una brutta perturbazione | allerta gialla per domani su tutto il Lazio

Preparatevi all’arrivo di una forte perturbazione: domani, l’intera regione Lazio sarà sotto allerta gialla per precipitazioni intense, possibili rovesci e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso meteo che richiede attenzione e prudenza. Restate aggiornati con DayItalianews per non lasciarvi sorprendere e affrontare al meglio questa ondata di maltempo, perché conoscere le previsioni è il primo passo per proteggere voi e i vostri cari.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo per il 13 luglio 2025, con previsioni che indicano precipitazioni sparse in tutta la regione, che potrebbero assumere il carattere di rovesci o temporali. Si prevedono quantitativi cumulati moderati di pioggia, che richiedono attenzione in vista degli sviluppi climatici nei prossimi giorni. Dettagli sulla previsione meteo. Secondo il documento "Previsione Sinottica e QPF" emesso il 12 luglio, la regione sarà interessata da fenomeni atmosferici che potrebbero colpire tutti i settori del territorio, con la possibilità di intensi rovesci e temporali.

