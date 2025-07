Dazi Trump all’Ue | tariffe al 30% dal primo agosto E minaccia | Aumenti se reagirete Von der Leyen | Subito contromisure

L'ombra dei dazi di Trump si allunga sull'economia europea: con tariffe al 30% dal primo agosto e minacce di aumenti, la tensione cresce. Von der Leyen avverte di contromisure immediate, mentre i rappresentanti Ue si riuniscono d'urgenza domenica. Il presidente di Confindustria Orisni invita alla calma, sottolineando che la lettera statunitense è un segnale di difficile gestione. In questo scenario, l'Europa si prepara a rispondere con decisione, affinché la stabilità non venga compromessa.

Convocata per domenica pomeriggio una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue. Il presidente di Confindustria Orisni: «Mantenere la calma, la lettera Usa è una sgradevole volontà di trattare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, Trump all’Ue: tariffe al 30% dal primo agosto. E minaccia: «Aumenti se reagirete». Von der Leyen: «Subito contromisure»

In questa notizia si parla di: dazi - trump - tariffe - primo

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Dazi, l'amara sorpresa di Trump: tariffe al 30 per cento per l'Unione europea a partire dal primo agosto Vai su X

Dopo quelli al 50% sul Brasile, #DonaldTrump impone #dazi del 35% al Canada. E poi, dazi generalizzati - del 15 o del 20% - alla maggior parte dei partner commerciali. L’Europa dovrebbe ricevere oggi la lettera americana che fisserà le tariffe dal primo ago Vai su Facebook

Dazi, lettera di Trump all'Ue: tariffe al 30% dal primo agosto; Dazi, la lettera di Trump all'Ue: tariffe al 30% dal 1° agosto; Trump ribalta il tavolo dei negoziati. “Per l’Ue dazi del 30% a partire dal primo agosto”.

Dazi, Trump annuncia la sua ‘stangata’ all’Ue: “Tariffe al 30% dal primo agosto”. von der Leyen: “Disponibili ad un accordo ma se necessario ci saranno contromisure” - L'obiettivo annunciato dal presidente americano, è quello di raggiungere un commercio più equo e bilanciato tra Stati Uniti e Europa ... Riporta dire.it

Dazi, Trump all'Ue: «Al 30% dal primo agosto». La lettera inviata a Bruxelles - È questo il contenuto della lettera che il presidente americano Donald Trump ha inviato a Bruxelles on le nuove tariffe per gli ... Si legge su ilmattino.it