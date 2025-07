L' Ue avvisa Trump | Risponderemo Palazzo Chigi | No a scontro commerciale

L’arrivo della lettera di Donald Trump all’Europa ha acceso i fari su una potenziale escalation commerciale tra le due potenze. Con un avvertimento chiaro sul rischio di dazi al 30% sui beni europei, la risposta di Palazzo Chigi e dell’UE sarà determinante per evitare uno scontro che potrebbe avere ripercussioni su scala globale. La partita si gioca ora: come risponderà l’Europa a questa sfida? Restate sintonizzati per scoprirlo.

È arrivata la lettera di Donald Trump all'Europa: dazi al 30 per cento su tutti i beni a partire dal primo agosto. Il presidente americano ha scelto la linea dura, sottolineando che qualora Bruxelles dovesse alzare le tariffe sui prodotti Usa, la Casa Bianca è pronta ad aumentare allo stesso modo le imposte sulle merci europee. Il tycoon lascia la porta aperta al dialogo, ma l'Ue è pronta a rispondere. "L'imposizione di dazi del 30 percento sulle esportazioni dell'Ue sconvolgerebbe le principali catene di approvvigionamento transatlantiche, a scapito delle imprese, dei consumatori e dei pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico" il primo commento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue avvisa Trump: "Risponderemo". Palazzo Chigi: "No a scontro commerciale"

In questa notizia si parla di: trump - avvisa - risponderemo - palazzo

La Corea del Nord avvisa gli Usa: lo scudo antimissile di Trump rischia di scatenare una “guerra nucleare” nello spazio - La Corea del Nord ha messo in guardia gli Stati Uniti riguardo al nuovo sistema di difesa "Golden Dome" annunciato da Donald Trump, definendolo una minaccia "molto pericolosa".

Dazi, l’Ue avvisa Trump: «Senza accordo 100 miliardi di tariffe sui beni Usa». Il tycoon: «Canada non in vendi.

Bruxelles avvisa Trump: “Con i controdazi il massimo impatto” - Ma a Palazzo Berlaymont vogliono aspettare metà aprile per emettere una risposta complessiva e non solo sulle auto. Segnala repubblica.it

Trump in Arabia Saudita, la visita al palazzo Al Yamamah - MSN - Il presidente Donald Trump ha iniziato dall’Arabia Saudita il suo viaggio di quattro giorni in Medio Oriente. msn.com scrive