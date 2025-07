David Juve alla scoperta di Iceman | perché questo soprannome? Lo spiega direttamente il nuovo bomber | In campo sono molto freddo e… – VIDEO

Jonathan David, nuovo acquisto della Juventus per la stagione 2025/2026, si presenta ai tifosi con un soprannome che fa subito colpo: "Iceman". Ma perché questo nome? Nel suo video di benvenuto, l’attaccante canadese svela il motivo: in campo è incredibilmente freddo e lucido sotto pressione. Un’entrata ghiacciata che promette scintille alla corte di Torino. Scopriamo insieme il motivo dietro questo affascinante epiteto.

