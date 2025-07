Riso prezzi in aumento | ne mancano 64mila tonnellate

Il mercato del riso si trova di fronte a una sfida cruciale: con le giacenze scese di oltre 64.000 tonnellate rispetto al mese precedente, i prezzi sono destinati a salire, influenzando direttamente il costo per i consumatori. Questa riduzione, combinata con altre dinamiche nazionali, mette in discussione l’equilibrio del settore e rende urgente monitorare attentamente gli sviluppi futuri. Ma quali saranno le ripercussioni più immediate e come potrà reagire il mercato?

Secondo i dati aggiornati delle Riunioni di filiera cereali, pubblicati dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare (Masaf), le giacenze di riso al 31 maggio 2025 risultano inferiori di oltre 64.000 tonnellate rispetto al mese precedente, una riduzione, questa, che rischia di avere conseguenze dirette sul prezzo al consumo e sull’equilibrio del mercato. Soprattutto se si considerano altre dinamiche che, a livello nazionale e internazionale, stanno già influenzando il rapporto tra domanda e offerta, come le condizioni climatiche sfavorevoli, i costi di produzione elevati, l’instabilità dei flussi commerciali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riso, prezzi in aumento: ne mancano 64mila tonnellate

In questa notizia si parla di: riso - tonnellate - prezzi - aumento

28 Giugno 2025 - La produzione di Latte nei principali Paesi esportatori risulta in crescita da Agosto 2024. L’aumento è particolarmente marcato in Sud America, dove si registrano segnali di ripresa dopo anni difficili, segnati da condizioni climatiche avverse e Vai su Facebook

Prezzi riso giugno 2025; L'aumento dei prezzi del riso in Giappone preoccupa; Il Giappone sta per intaccare le sue riserve d’emergenza di riso.

Riso, prezzi in aumento: ne mancano 64mila tonnellate - 343 tonnellate di riso in meno in un solo mese è il sintomo di una crisi che rischia di ripercuotersi sui prezzi: molto più di un numero tecnico. Da quifinanza.it

Prezzi del riso in aumento nei supermercati giapponesi: raddoppio ... - MSN - I prezzi del riso in Giappone continuano a salire, con un aumento del 99,3% rispetto al 2024, nonostante il rilascio delle riserve di emergenza. Scrive msn.com