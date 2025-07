I fan al concerto di Max Pezzali | tutti verso l’Autodromo di Imola Oggi è la nostra festa

L’attesa è palpabile: migliaia di fan provenienti da tutta Italia si stanno radunando all’Autodromo di Imola, pronti a vivere una serata indimenticabile. Con treni e auto, tutti sono arrivati con un sogno comune: celebrare 30 anni di musica di Max Pezzali in un’unica grande festa. La notte promette emozioni intense e ricordi duraturi. E mentre i cancelli si aprono, l’atmosfera si infiamma: questa sarà una serata da ricordare per sempre.

Imola (Bologna), 12 luglio 2025 – Sono arrivati da ogni parte d’Italia: chi in treno, chi in auto. Tutti con un unico obiettivo: esserci, questa sera in Autodromo, per ‘Max Forever - Grand Prix’, il mega concerto-evento di Max Pezzali che riunirà 85mila spettatori sotto il cielo di Imola in un viaggio musicale lungo trent’anni. Dal pomeriggio, con l’avvicinarsi dell’orario di apertura dei cancelli, la presenza dalle parti di via Malsicura, di fronte al bar Renzo, si è fatta via via più consistente tra teli, magliette personalizzate, cappellini anni Novanta e cartelli con dediche. L’atmosfera è quella di una grande rimpatriata generazionale, tra amici di vecchia data e ragazzi cresciuti sulle note degli 883. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it