Trentino Alto Adige due morti in montagna in due diversi incidenti

Tragedie sulle maestose montagne del Trentino Alto Adige: due incidenti fatali in poche ore, con due vittime innocenti. Un turista austriaco ha perso la vita precipitando dal monte Cavallo, mentre un secondo incidente si è verificato poco prima... La natura selvaggia e imponente di questa regione ci ricorda quanto il rispetto delle regole sia fondamentale per vivere queste meraviglie in sicurezza.

Due incidenti sulle montagne dell’ Alto Adige, altrettante vittime. La prima è un turista austriaco, precipitato per circa 200 metri sul monte Cavallo, in Val Badia. Tutto è avvenuto poco prima delle 12: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è morto in seguito alla caduta. L’intervento sul posto dell’elicottero di soccorso dell’Aiut Alpin e del soccorso alpino di Badia è stato purtroppo inutile. Un secondo incidente, invece, si è verificato poco prima delle 14 a Plan de Corones: in questo caso la vittima si era lanciata con il parapendio. La ricostruzione dell’accaduto è al vaglio della guardia di finanza, giunta sul posto insieme all’eliambulanza Pelikan 2 e al soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trentino Alto Adige, due morti in montagna in due diversi incidenti

