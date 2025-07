Nunez troppo caro il Napoli ha scelto Lucca per l’attacco

Con il mercato in fermento, il Napoli punta deciso su Lucca dell'Udinese, lasciando da parte Nunez, troppo costoso a causa delle richieste esorbitanti del Liverpool. La scelta del bomber bianconero potrebbe rappresentare la strategia vincente per rinforzare l’attacco partenopeo senza sforare il budget. La finestra di mercato si anima: il futuro azzurro si scrive con intuizioni audaci e scelte mirate.

Il Napoli vuole chiudere per Lucca dell’Udinese. Sembra definirsi il mercato per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Le richieste troppo alte del Liverpool per l’uruguaiano . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Nunez troppo caro, il Napoli ha scelto Lucca per l’attacco

In questa notizia si parla di: napoli - troppo - lucca - attacco

Como, Fabregas: “Non è importante se resto o no. Inter troppo forte, lo Scudetto del Napoli è incredibile” | Calciomercato - Cesc Fabregas afferma che, indipendentemente dalla sua permanenza, l'Inter è molto più forte e il titolo del Napoli è incredibile.

Lucca + Lookman: il doppio colpo che accende il mercato del Napoli! Il Napoli continua a muoversi con grande decisione per costruire l’attacco ideale per Antonio Conte Lorenzo Lucca è uno degli obiettivi concreti: i dialoghi con l’Udinese sono ben Vai su Facebook

Romano: Lucca: patto tra i dirigenti del Napoli e dell'Udinese. Nunez costa troppo; Calciomercato Napoli, Nunez o Lucca: la scelta è al bivio. Il futuro di Raspadori si decide in ritiro; La vicenda Osimhen non cambia i piani del Napoli: per l'attacco è sfida Nunez-Lucca.

Come cambia il Napoli in attacco: da Lucca, Lang e Ndoye alle cessioni di Ngonge e Simeone - Il Napoli stringe per Lucca e Ndoye, ha chiuso per Lang e darà via Ngonge e Simeone: nuovo mosaico offensivo in casa azzurra. Segnala msn.com

SKY - Il Napoli sta mollando Nunez: costa troppo. Vuole Lucca a inizio settimana - I giornalista di Sky Sport si sbilanciano sul possibile trasferimento del bomber dell'Udinese al club di Aurelio De Laurentiis. Riporta msn.com