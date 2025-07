La via di San Paolo | in Cattedrale un viaggio tra arte fede e territorio

In Cattedrale a Reggio Calabria, l’evento “La Via di San Paolo in Cattedrale” ha regalato un affascinante viaggio tra arte, fede e territorio, coinvolgendo grandi numeri e emozioni. Questa iniziativa, parte delle azioni del progetto Giubileo 2025 e della “Via della Fede”, ideata dalla pattuglia San Paolo da Siracusa a Roma, sottolinea l’importanza di un cammino spirituale che unisce comunità e spiritualità. Un’esperienza che lascia il segno, invitando tutti a proseguire lungo questa strada di fede e scoperta.

Grande partecipazione in Cattedrale a Reggio Calabria per uno degli eventi che si inserisce all'interno delle iniziative diocesane per il Giubileo 2025 e tra le azioni del progetto La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma, ideato dalla pattuglia San Paolo (gruppo di adulti scout reggini). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

