Auto contromano nella nuova rotonda di via Mantova | l' allarme di alcuni automobilisti

Un nuovo rischio si fa avanti nella rotatoria di via Mantova: automobilisti in contromano tra via Parigi e via Mantova. Le segnalazioni di cittadini mettono in allarme, evidenziando difficoltà e pericoli legati alla segnaletica attuale. È fondamentale intervenire urgentemente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e prevenire incidenti. La situazione richiede attenzione immediata da parte delle autorità competenti.

All'incrocio tra via Parigi e via Mantova molti automobilisti rischiano di percorrere la nuova rotatoria in contromano. Sono arrivate diverse segnalazioni in merito a questa situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada. Secondo le segnalazioni dei cittadini la segnaletica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

