Ucraina almeno 2 morti e 14 feriti per bombardamento | le immagini dei soccorsi

La guerra in Ucraina continua a portare devastazione e dolore, con almeno due vittime e 14 feriti causati da attacchi notturni nella regione di Chernivtsi. Questi attacchi con droni e missili testimoniano la fragilità di una pace ancora lontana e l’urgente bisogno di soluzioni diplomatiche. Le immagini dei soccorsi ci ricordano quanto sia importante mantenere alta l’attenzione su questa crisi umanitaria.

In Ucraina almeno due persone sono rimaste uccise e 14 ferite nella zona della Bucovina, nella regione ucraina di Chernivtsi, in seguito agli attacchi notturni di venerdì da parte delle forze russe. Quattro droni e un missile hanno preso di mira l’area, ha detto sabato il governatore regionale Ruslan Zaparaniuk, aggiungendo che le due persone sono morte a causa della caduta di detriti di droni. Secondo il servizio di emergenza statale dell’Ucraina, anche la città di Lutsk è stata colpita durante la notte da un attacco di droni. I vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio che ne è derivato e non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, almeno 2 morti e 14 feriti per bombardamento: le immagini dei soccorsi

Kiev, almeno 13 morti e 56 feriti nei raid sull'Ucraina - Gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato almeno 13 morti e 56 feriti, secondo fonti di Kiev.

Forti esplosioni sono state udite nella capitale ucraina, con il sistema di difesa aerea in azione contro i droni. Un massiccio attacco russo ha colpito Kiev, causando almeno 2 morti e 13 feriti Vai su Facebook

Gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni dell'#Ucraina hanno causato almeno quattro morti e 36 feriti nella notte di domenica, a Sumy, Kherson, Odessa, Kharkiv e Dnipropetrovsk Vai su X

