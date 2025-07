Forum Ambientalista proteste per centrale fotovoltaica tra Benevento e Pietrelcina

Le recenti proteste e il fermento ambientalista tra Benevento e Pietrelcina mettono in discussione il futuro del territorio di fronte alla crescente spinta verso l’energia sostenibile. In particolare, l’Associazione Nazionale Forum Ambientalista sez. di Benevento, con il referente Maurizio Vetrone, solleva un importante interrogativo riguardo alla candidatura delle due città a Capitali della Cultura 2028 e alla costruzione di una centrale fotovoltaica nella contrada Olmeri/Acquafredda. La questione invita a una riflessione urgente sulle scelte che plasmeranno il paesaggio e l’eredità culturale del nostro

Tempo di lettura: 2 minuti L'Associazione Nazionale ForumAmbientalista Sez. di Benevento, attraverso il referente provinciale Maurizio Vetrone, interviene circa LA CANDIDATURA DI BENEVENTO E PIETRELCINA A CAPITALI DELLA CULTURA ITALIANA 2028, in relazione alla costruzione della centrale fotovoltaica lungo il percorso Benevento – Pietrelcina, in contrada OlmeriAcquafredda. L'Associazione si chiede, e chiede alle autorità competenti come questa lodevolissima iniziativa di candidare congiuntamente Benevento e Pietrelcina a capitali della cultura italiana 2028 si concili con interventi di scempio ambientale come la costruenda centrale fotovoltaica posizionata su uno dei percorsi più belli e suggestivi del Sannio che unisce appunto Benevento e Pietrelcina.

