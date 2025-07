Arriva il bosco bus da Parma all' Appennino in autobus e si può portare anche la bici

Scopri un modo eco-friendly e avventuroso per esplorare l’Appennino parmense: arriva il Bosco Bus, il servizio che collega Parma città al suggestivo Bosco di Corniglio, permettendoti di portare anche la bici! Domenica 20 luglio, partecipa alla “Giornata della sostenibilità della Riserva Mab Unesco” e vivi un’esperienza unica a contatto con la natura. Preparati a pedalare, scoprire e rispettare l’ambiente in un modo tutto nuovo...

Da Parma città – per la precisione dal parcheggio scambiatore Sud – sino a Bosco di Corniglio in bus, portando anche la bici, per vivere la “Giornata della sostenibilità della Riserva Mab Unesco”. È l’iniziativa in programma domenica 20 luglio su iniziativa di Comune di Corniglio, Pro loco di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

