Taglio ai vitalizi fino a 1300 ex parlamentari fanno ricorso da Ilona Staller a Russo Iervolino da Guzzanti a Scajola

Dopo sei anni di battaglie legali, si avvicina la svolta decisiva sul futuro dei vitalizi di oltre 1300 ex parlamentari, tra cui nomi noti come Ilona Staller, Guzzanti, Jervolino e Scajola. La sentenza, attesa con trepidazione, potrebbe segnare un importante precedente nel panorama politico italiano, definendo finalmente il destino di privilegi che dividono l’opinione pubblica. Resta da scoprire se questa lunga polemica troverà una conclusione equa e definitiva.

A breve la decisione per il taglio dei vitalizi per diversi parlamentari, tra cui figurano nomi come Paolo Guzzanti, Ilona Staller, Rosa Russo Jervolino e Claudio Scajola Dopo sei anni di attesa, è ormai vicina la decisione sul ricorso presentato da oltre 1300 ex parlamentari contro il taglio.

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla storica delibera che ha rivoluzionato il sistema dei vitalizi, oltre mille ex parlamentari attendono ancora una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il loro destino.

